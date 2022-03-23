بطلاها الهلال وأسامة عطا المنان .. تفاصيل أزمة ساخنة تهدد الممتاز





تفيد متابعات “الصيحة” أن الهلال أثار أزمة كبيرة بشأن مبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب ما تحصل عليه الصحيفة، فإن مسؤولي الهلال اجتمعوا مع بعض قادة لجنة المسابقات عقب نهاية اجتماع أندية الممتاز مع الشركة الفائزة بحقوق الذي انعقد ظهر الأحد.

وعلمت الصيحة أن “الهلال” طلب خلال الاجتماع تأجيل مباراته المقررة أمس (الثلاثاء) بملعب بورتسودان أمام “حي الوادي” نيالا، كما طلب تأجيل مباراته التالية المقررة يوم الجمعة أمام “ود نوباوي” أو بالعدم نقلهما من ملعب بورتسودان لتلعبان بجبل أولياء.

وبحسب المصادر، فإن قيادياً بلجنة المسابقات فتح خطاً مع مسؤولي نادي “ود نوباوي” لإقناعهم بالموافقة على تحويل مباراتهم مع الهلال إلى ملعب “جبل أولياء”، في وقت تكفل فيه النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم أسامة عطا المنان بإقناع إدارة نادي حي الوادي نيالا بقبول طلب الهلال.

وبحسب المتابعات، فإنّ “ود نوباوي” اعتذر عن قبول المقترح وأوضح للجنة المسابقات استحالة تنفيذه بالإشارة لأن فريقهم غادر إلى بورتسودان، حيث سيخوض هنالك مباراة يوم الثلاثاء (أمس) ومن غير الممكن بالنسبة لهم الحضور بعدها إلى جبل أولياء ومُواجهة الهلال بالجمعة.. وتمسك “ود نوباوي” بالبرمجة الصادرة من لجنة المسابقات، موضحاً أنهم سينتظرون إقامة مباراتهم مع الهلال في الزمان والمكان المقررين.

تطورات

“الصيحة” تحصلت على تفاصيل التطورات المثيرة التي صاحبت ملف مباريات الهلال القادمة في بطولة الدوري الممتاز في ظل تقديم الهلال لطلب بتأجيل مباراتيه أمام “حي الوادي وود نوباوي” أو تحويلهما إلى ملعب جبل أولياء.

وبحسب المتابعات، فإن النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني “أسامة عطا المنان” تدخل مع قادة لجنة المسابقات لإيجاد معالجات لمباريات الهلال بالشكل الذي يرضي مسؤولي الأزرق.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإنّ تدخلات نائب الرئيس أدت إلى خلافات داخل لجنة المسابقات التي أصدرت أمس الأول قراراً بتأخير مباراة الهلال وحي الوادي نيالا “24 ساعة” لتلعب يوم الأربعاء مع تأخير مباراة الهلال المقبلة مع “ود نوباوي” لتلعب يوم السبت بدلاً من الجمعة مع التمسك بقيام المباراتين بملعب بورتسودان.

إعلان الهلال

وفي حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس الأول، أعلن الهلال عبر صفحته الرسمية عن موافقة لجنة المسابقات على تحويل مباراة الفريق أمام حي الوادي نيالا إلى إستاد الهلال بعد اتفاق الناديين ومُوافقة لجنة المسابقات تقديراً لظروف الهلال الأفريقية.

وبحسب البرنامج المعلن، فإن مباراة “الهلال وحي الوادي” يُفترض أن تقام مساء الثلاثاء بملعب بورتسودان على أن يلتقي الهلال بود نوباوي يوم الجمعة بالملعب ذاته والذي يستضيف كذلك مباراة حي الوادي نيالا وتوتي.

اجتماع طارئ

وبحسب متابعات “الصيحة”، فإنّ لجنة المسابقات بالاتحاد العام عقدت بالأمس اجتماعاً طارئاً استمر ساعات طويلة وذلك للبت في أمر الملعب الذي ستُقام عليه مباراتا الهلال العاصمي امام “حي الوادي نيالا وود نوباوي”.

وبحسب متابعات الصحيفة، فإن اللجنة المنظمة استبعدت تماماً خيار قيام المباراة على ملعب استاد الهلال في ظل وجود قرار صادر قبل بداية الموسم بإقامة الدوري في أربعة ملاعب وهي (جبل أولياء.. بورتسودان.. عطبرة والأبيض)، وتشاورت اللجنة في اجتماع الأمس حول مكان إقامة مواجهة الهلال وحي الوادي ببورتسودان أو ملعب جبل أولياء في ظل موافقة حي الوادي على إقامة اللقاء بجبل أولياء، في وقت تمسك فيه نادي ود نوباوي بإقامة مباراته مع الهلال ببورتسودان ورفض أي اتجاه لتحويلها إلى جبل أولياء.

تدخل المريخ

وبحسب ما تحصلت عليه “الصيحة”، فإن المريخ دخل على خط الأزمة بإرسال خطاب للاتحاد السوداني لكرة القدم يطلب فيه إقامة كل مبارياته بالخرطوم حال قيام لجنة المسابقات بتحويل مباريات الهلال من ملعب بورتسودان إلى جبل أولياء، الأمر الذي وضع لجنة المسابقات في موقف صعب، خصوصاً وأن العديد من المصادر أشارت إلى أن عدة أندية تتجه للقيام بخطوة مماثلة لما فعله المريخ ومُطالبة لجنة المسابقات بإقامة مبارياتها في مُدنها حال تغيير برنامج المنافسة لمصلحة الهلال بصورة يُمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة كبيرة يمكن أن تعصف بالموسم الحالي

صحيفة الصيحة