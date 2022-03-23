سياسية
شاهد بالفيديو: حسناء سودانية تخاطب الثوار (دا تخلف منكم) والبتعملو فيهو ده ضياع زمن وقطع أرزاق
بعثت إحدى الفتيات السودانيات رسالة خاطبت من خلالها الثوار الذين يقومون بتتريس الشوارع وإعاقة حركة المرور قبل ساعات من إعلان المليونية.
وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) فقد ذكرت الفتاة إن مايفعله الثوار مجرد ضياع للوقت ولا جدوى منه بالإضافة إلى إنه يعمل على قطع أرزاق الآخرين الذين يخرجون يومياً لتوفير مستلزمات أسرهم.
نصرة عبدالله
الخرطوم:(كوش نيوز)
تعليق واحد
لك التحية والتقدير …لو كان بغكروا نفس تفكيرك ووعيك كان البلد عبرت…لكن نقول شنو..