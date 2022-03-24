الجبهة الثورية : مُغادرة معظم قوات الحركات للمدن





كشف مقرّر الجبهة الثورية محمد إسماعيل، عن تنفيذ قرار تفريغ المدن من قوات الكفاح المسلح إلى نقاط التجميع بنسبة (70%).

وأشار إسماعيل في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن الحكومة لم تُبادر بأي خطوة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية، وقال “حسب ما يدور أنها تعمل على تجهيز ميزانية، فنحن ما زلنا ننتظر في ظل تعقيدات الظروف”، مشيراً إلى أنهم يخشون من انفجار الأوضاع، ونوه إلى أن ملف الترتيبات الأمنية يُعد أحد البنود الأساسية في سلام جوبا، وأضاف “دون ذلك لا نقول قد اكتمل السلام”، وأكد أن التأخير أدى إلى ظهور بعض الإشكالات وحدوث بعض الانفلاتات والظواهر السالبة.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة