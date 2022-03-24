قبل إقلاعه إلى تنزانيا .. المنتخب يؤدي مرانه الأخير بالخرطوم ويشكر اتحادها والهلال





أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مرانه الأخير خلال تجمعه الحالي عند الساعة السابعة من صباح امس الأربعاء الموافق 23 مارس 2022م، في ملعب استاد الخرطوم ، وذلك قبيل مغادرة بعثته عصر اليوم الخميس 24 مارس متوجهة إلى العاصمة التنزانية (دار السلام)، لإقامة معسكر تحضيري قصير وخوض مباراتين في أيام الفيفا ، حيث يواجه أفريقيا الوسطى يوم 26 والمنتخب التنزاني يوم 30، وذلك ضمن خارطة الإعداد الموضوعة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني للمنتخب الوطني وذلك لخوض تصفيات أمم افريقيا 2023م في كوت ديفوار، وستنطلق التصفيات في يونيو المقبل. من جانب إدارة المنتخب الوطني تتقدم بالشكر إلى اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم ومجلس ادارة نادي الهلال على التعاون الكبير والترحاب في استضافة تدريبات المنتخب، بحس وطني عال، متمنين دوام التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

صحيفة الصيحة