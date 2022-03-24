استباقاً لملء سد النهضة: تنسيق عسكري سوداني مصري





قالت صحيفة المونتير الأمريكية إن السودان ومصر يكثفان تعاونهما العسكري وسط توترات متزايدة مع إثيوبيا بسبب اقتراب مرحلة الملء الثالثة لبحيرة سد النهضة.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها أمس، أن البلدين ناقشا الملف الإثيوبي خلال استضافة رئيس الأركان المصري أسامة عسكر نظيره السوداني محمد عثمان الحسين في القاهرة في المباحثات التي جرت بتاريخ 16 مارس الجاري ضمن ما يسمى باللجنة العسكرية المشتركة.

وقال السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا ديفيد شين إن المحادثات العسكرية التي عقدت في القاهرة تضم السودان ومصر غطت مجموعة متنوعة من القضايا في ذلك العلاقات مع إثيوبيا مشيراً إلى هدف المحادثات وضع المزيد من الضغوط على الحكومة في أديس أبابا.

ووفقاً للصحيفة فإن الزيارة جاءت في الوقت الذي بدأت فيه إثيوبيا التحضيرات لعملية الملء الثالثة بسد النهضة المقرر لها الفترة من يونيو وحتى سبتمبر القادم.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي