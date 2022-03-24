حميدتي يبحث مع مبعوث (إيقاد) تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد





استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمكتبه اليوم، مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) لسلام جنوب السودان إسماعيل أويس.

وبحث اللقاء الجهود المشتركة بين (الإيقاد) والأطراف السودانية بشأن تطورات الأوضاع السياسية في السودان، إلى جانب سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشّطة في جنوب السودان.

وأعرب أويس عن تقديره الكبير لجهود القيادة السودانية التي تتولى رئاسة (الإيقاد) في تحقيق الاستقرار في جنوب السودان من خلال قيامها بعمليات بناء الثقة بين الأطراف وصولاً إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان القومي والبرلمانات الولاية.

وأشار إسماعيل أويس إلى أن اتفاق السلام في جنوب السودان يواجه تحدياً يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية، مثمناً جهود القيادة السودانية في تقديم مقترحات عملية تساعد في تنفيذ بند الترتيبات، مشيراً إلى زيارات نائب رئيس مجلس السيادة المتكرِّرة والتي نجحت في حلحلة العديد من التعقيدات إلى جانب إرسال فريق فني سوداني للمساعدة في عمليات إدماج القوات،، وأضاف أن زيارته جاءت لتنبيه القيادة السودانية بشأن آخر التطورات في جنوب السودان خاصةً بعد اخلاء الحركة الشعبية لمقاعدها في جميع الآليات الأمنية بالبلاد، وتابع “من المهم مشاركة القيادة السودانية لحث ومساعدة القادة في جنوب السودان على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السلام”.

وأردف “لقد أجرينا مناقشة مثمرة وبناءة ومشجعة للغاية، وأنا على ثقة تامة من أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) برئاسة السودان ستنجح في تنفيذ هذه المهمة”.

صحيفة الصيحة