إيطاليا تفشل في بلوغ المونديال بخسارة قاتلة أمام مقدونيا





فشل منتخب إيطاليا في التأهل لمنافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما خسر (1-0) أمام ضيفه مقدونيا الشمالية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بمنافسات الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

أحرز الكسندر تراجكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2.

بهذه الخسارة، فشل الأزوري في الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما تأهل مقدونيا لمواجهة البرتغال على المباراة الفاصلة التي ستحسم المتأهل النهائي للمسابقة.

بداية المباراة جاءت قوية من الطليان، حيث أطلق إيمرسون الظهير الأيسر لإيطاليا تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت فوق عارضة حارس مقدونيا الشمالية.

باريلا نجم وسط الأزوري، استغل وجود مساحة أمامه ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 29، أهدر دومينيكو بيراردي فرصة محققة للتسجيل، بعدما أخطأ ديميتريفسكي حارس مقدونيا في تمرير الكرة لتصل إلى بيراردي ليصبح المرمى خالي تماما، لكن الأخير أطلق تسديدة أرضية ضعيفة نجح الحارس في اللحاق بها.

ومن ثواني من فرصة بيراردي، عادت الكرة مجددًا لأقدام لاعبي الأزوري، حيث وصلت إلى إيموبيلي من تمريرة فيراتي، الذي أطلق تسديدة قوية لكنها مرت فوق المرمى.

لورينزو إنسيني حاول مباغتة الحارس المقدوني بتسديدة عابرة للقارات بعدما استلم الكرة وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة، لكن ديميتريفسكي نجح في إبعادها عن مرماه لتخرج إلى ركنية.

واستمرت سلسلة الفرص الضائعة من لاعبي الأزوري، وأضاع إيموبيلي فرصة جديدة بعد تمريرة عرضية من إيمرسون وصلت إلى إيموبيلي ليسدد كرة تصطدم بأحد لاعبي مقدونيا الشمالية وتمر بجوار القائم إلى ركنية بالدقيقة 38.

الدقيقة 40 كادت أن تشهد فرصة أولى محققة لمقدونيا، بعد خطأ فادح من دفاع الأزوري، لينجح تشورلينوف في الحصول على الكرة والانفراد بالمرمى لولا شجاعة فلورينزي الذي تمكن من إنقاذ فريقه بتدخل حاسم.

بيراردي باغت الحارس المقدوني في الدقيقة 52، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس على مرتين، وعاد بيراردي بفرصة جديدة بعد دقيقة واحدة من فرصته الأولى، ليسدد من نفس المنطقة تسديدة لا تصد ولا تُرد وتمر بجوار القائم.

وللمرة الثالثة في الشوط الثاني، تسنح الفرصة أمام بيراردي الذي دار بالمدافع بعدما استلم الكرة من فيراتي، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى الضعيفة وتمر أعلى من المرمى.

بيراردي واصل إهدار الفرص أمام مرمى مقدونيا، بعدما مرر فيراتي كرة ممتازة من فوق المدافعين ويستلمها بيراردي أمام المرمى ليسدد كرة قوية ضربت بالمدافع ومرت بجوار القائم الأيمن إلى ركنية.

البديل راسبادوري كاد أن يسجل الهدف العاصي على إيطاليا، بعدما وجد الكرة أمامه بالدقيقة 78 على حدود المنطقة ليطلق تسديدة قوية ورائعة مرت فوق عارضة مرمى مقدونيا.

وعلى عكس سير اللقاء تماما، تمكن منتخب مقدونيا من تسجيل هدف قاتل بالدقيقة 90+2، عن طريق ألسكندر تريكوفسكي الذي استلم كرة من بعد منتصف الملعب ليتوغل ويطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين الحارس دوناروما في الشباك.

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