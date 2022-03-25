شاهد بالفيديو.. أخبار سارة ومفرحة في انتظار فتاة سودانية عرضت نفسها للزواج في الشارع العام وسط دهشة أصحاب السيارات والمارة





خطفت فتاة سودانية في مقتبل العمر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية ظهورها المثير وطلبها الغريب بإحدى الذي تقدمت به أمام إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، للفتاة التي فاجأت أصحاب السيارات، عند إشارة مرور بالعاصمة السودانية الخرطوم عارضة نفسها للزواج.

واظهر المقطع الفتاة وهي ترتدي زي محتشم، وترفع ورقة تطلب فيها الزواج وفق ما نقلت صفحات على وسائل التواصل، وأثار المقطع الجدل في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطريقة الغريبة التي أقدمت عليها لتحقيق رغبتها في الزواج.

وبعد ساعات من ظهور المقطع وتصدره لقائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداول, فقد أعلنت إحدى الصفحات الكبيرة التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتابعها محررة موقع النيلين, عن تلقي أدمن الصفحة لعدد كثير من الرسائل أعلن فيها أصحابها عن استعدادهم للزواج من الفتاة, وهو ما سيكون بمثابة المفاجأة السعيدة لها.

وأكد مسؤول الصفحة أن كل المتقدمين للزواج من الفتاة هم مغتربين بالخارج ويمتهنون مهن محترمة جداً, وطالب أدمن الصفحة كل المتابعين بضرورة تداول المفاجأة حتى تصل للفتاة لتقوم الإدارة بمدها بالخيارات المطروحة ومن ثم ترك أمر الاختيار لها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين