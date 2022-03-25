“العليا” تبطل قرارات إزالة التمكين وتعيد مستشفيين لمأمون حميدة





أبطلت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا، قرارات لجنة إزالة التمكين، باسترداد مستشفيات لوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

وأمرت المحكمة العليا بإعادة الوضع على ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة التفكيك.

ووجهت الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزة المختصة تنفيذ هذا الحكم.

وفي التاسع والعشرين من مارس 2020، أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قرارًا، باسترداد مستشفى”البان جديد” والمستشفى الأكاديمي التعليمي” من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا لمؤسسها مأمون حميدة، لصالح وزارة الصحة ولاية الخرطوم وأنّ تؤول كلّ الأصول الثابتة والمتحرّكة والمضافة للولاية.

باج نيوز