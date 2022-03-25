الكشف عن حصول البلاد على ودائع “إماراتية وسعودية” وانخفاضٌ في الدولار





كشفت مصادر واسعة الاطلاع، عن حصول البلاد على ودائع من الإمارات والسعودية، وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، كشفت متابعات (الصيحة) عن تراجع في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي.

وأبلغ متعاملون مع السوق الموازي، (الصيحة) أن أسعار الدولار شهدت أمس تراجعاً طفيفاً في الأسعار، وأشاروا إلى انخفاض الشراء لـ720 جنيهاً والبيع ما بين 750- 775 جنيهاً.

وكشف أحد المتعاملين في سوق العملات، عن توقف عمليات البيع والشراء وإغلاق المحال التجارية نتيجة عدم استقرار الأحوال الأمنية.

في سياق ذي صلة، أعلن بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، وربط المركزي ضخ المبالغ بالنقد الأجنبي بأن يتم تقديم الطلبات عبر الراجعة الإلكترونية باسم (REQ_FX_PURCHASE) ابتداءً من أمس الخميس وحتى الأحد المقبل على أن يتم تسليم المستندات للإدارة للأسواق المالية بالبنك المركزي. وشدد المركزي في تعميم صحفي على ضرورة أن يكون الطلب لمقابلة احتياجات حالية وليس لسداد مديونيات قائمة.

في السياق ذاته، أكدت مصادر واسعة الاطلاع فضّلت عدم ذكر اسمها أن عمليات ضخ النقد الأجنبي في البنوك ستستمر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بمعدلات مقدرة لمواجهة الطلب على الدولار، في وقت رفضت الإفصاح عن حجم المبلغ الكلي الذي تحصلت عليه البلاد كوديعة من الإمارات والسعودية لكنه أكدت انهم تحصلوا على ودائع دون ذكر رقم بعينه.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ السياسات التي انتهجها بنك السودان خلال الفترة الماضية بدأت تجني ثمارها وذلك وفق مؤشرات واضحة، من بينها أن موارد النقد الأجنبي لدى البنوك كانت 65 مليون دولار خلال أسبوع بينما من تاريخ 13 مارس حتى 17 من الشهر نفسه وصلت 102 مليون دولار، وأضافت أن الاستخدامات قبل بدء السياسات كانت 68 مليون دولار، بينما وصلت الآن إلى 96 مليون دولار، وأكدت المصادر أن البنك المركزي سيستمر في سياساته الإصلاحية التي تسعى إلى خفض التضخم وتشجيع الصادرات وسلامة واستقرار النظام المصرفي.

الصيحة