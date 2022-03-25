سياسية
إقالة 40 مدير مدرسة بالخرطوم لتنفيذهم قرار الإضراب
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن ارتكاب وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الخميس، أكبر مجزرة في تاريخها.
وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، :” ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺣﻴﺚ أقالت ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻣﺪﻳﺮ ومديرة ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺒﺤﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭّج”.
وأوضحت لجنة المعلمين أنّ إضراب المعلمين مستمر .
فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزارة عمَّا أوردته لجنة المعلمين حتى مثول الصحيفة للطبع.
السوداني
تعليق واحد
القحاتة عملوا اكثر من كدا اقالوا شعب كامل خارج الخدمة وبعدين اي واحد ماعاوز يشتغل ويقبض مواهي في نفس الوقت لازم االحكومة تكون جادة ويتم طردوا عشان يمشي يشوف ليه شغل اخر فيه قروش كثيرة يبقي عازف ولي فنان ولي شيخ وكفاية ضيائع سنوات من عمر الطلاب من مظاهرات الي اضراب