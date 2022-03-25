إقالة 40 مدير مدرسة بالخرطوم لتنفيذهم قرار الإضراب





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن ارتكاب وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الخميس، أكبر مجزرة في تاريخها.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، :” ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺣﻴﺚ أقالت ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻣﺪﻳﺮ ومديرة ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺒﺤﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭّج”.

وأوضحت لجنة المعلمين أنّ إضراب المعلمين مستمر .

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الوزارة عمَّا أوردته لجنة المعلمين حتى مثول الصحيفة للطبع.

السوداني