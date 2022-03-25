“عار وإذلال”.. فضيحة منتخب إيطاليا تزلزل صحف العالم | صور





فشل منتخب إيطاليا في العبور إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022، ليتأكد غيابه عن المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وتلقت إيطاليا هزيمة صاعقة على يد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، مساء أمس الخميس، في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وجاء الهدف مع حلول الدقيقة 92 عبر تسديدة صاروخية من ألكسندر تراجكوفسكي، ليقود مقدونيا الشمالية للتأهل لملاقاة البرتغال في النهائي.

وبذلك، فشلت إيطاليا للمرة الثانية تواليا في التواجد بالمونديال بعد غيابها عن النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا.

وسلَّطت صحف العالم الضوء على الخسارة المدوية للأتزوري؛ حيث كتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إذلال إيطاليا بطل أوروبا على يد مقدونيا الشمالية الصغيرة”.

أما صحيفة “ماركا” الإسبانية فجاء عنوانها: “دراما إيطالية.. مقدونيا تصنع ملحمة، وتترك إيطاليا بدون كأس عالم آخر”.

واكتفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية بعنوان “إيطاليا مجددًا بلا كأس عالم”.

صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية كتبت أيضًا: “عار إيطاليا.. بطل أوروبا يغيب عن كأس العالم”.

وبدورها، سلطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الضوء على الإخفاق الإيطالي؛ حيث وصفت الخسارة بعنوان: “إيطاليا بخبز جاف”، في إشارة لفشل الفريق في الوصول إلى كأس العالم مجددًا.

فيتو