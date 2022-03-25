مقاومة الخرطوم تعلن عن خطوة جديدة





بحسب البيان، فإنّ الجدول سيكون قريبًا.

أوضحت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، أنّه سيتمّ إعلان جدول التصعيد الثوري في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ الجدول التصعيد الثوري سيعلن عنه في وقتٍ قريبٍ.

وأشارت إلى أنّها ظلّت ترصد وتتابع سعى الإنقلابيين إلى إحداث فوضى أمنية و فتح المجال لإرتكاب الجرائم بغرض مساومة الشعب السوداني مقابل بقائهم في السلطة.

وأتّمت” نبلغهم رسالةً واضحةً أنّ أيّ تكلفة لاسقاط الانقلاب سندفعها بكلّ تجرد ٍ ونكران ذات وسننوّع آليات المقاومة المدنية و السلمية”.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، منذ الانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

باج نيوز