حميدتي: اتفقت مع البرهان على الزج بأي فاسد في السجن





أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن مشكلة السودان هي الفساد، وكشف أنه جلس مع الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قبل يومين، واتفقا على إدخال كل من يفسد السجن “حتى لو ولدي او ولده”- على حد قوله.

وقال حميدتي خلال حفل تنصيب عوض الجيد عبد الله محمد نعيمة أميراً للكواهلة قبيلة (الوالية) في منطقة 3 الأغر ريفي الجاموسى جنوب غرب المناقل اليوم، إنه لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الدولار في يومين ليصل (800) جنيه، وأضاف أنهم في اللجنة الاقتصادية السابقة كانوا قد أصدروا (50) قراراً لم يُنفذ منها إلا قرار واحد ووقتها ارتفع سعر الدولار من (80) جنيهاً إلى (150) جنيه بسبب المضاربين، والآن تكرر الأمر.

واعتبر أن شراء الذهب والدولار بكميات كبيرة كما حدث في الأيام الفائتة تم “يا من الحكومة أو زول عندو مطبعة”، وأوضح أن الغلاء بسبب رفع أسعار الدولار من قبل المضاربين في الذهب والدولار، وقال إن من الأسباب الأخرى عدم وجود رقابة “أي زول شغال على كيفو”.

وقال حميدتي إن البعض يتحدث عن خلاف بين العسكريين والمدنيين، وأضاف “لكن نقول لهم جيش واحد شعب واحد”، وجدّد ضرورة الوفاق للمضي قدماً إلى الأمام، وتابع “نريد الاتفاق أن نضع أيادينا فوق بعض”.

وزاد “عندما نتحدث عن الإدارة الأهلية يقولون فلول، ولكني مع الإدارة الأهلية لأكثر من 12 عاماً خبرناها وجربناها وأي ناظر تقف وراءه قبيلته واي شرتاي يجد الدعم من قبيلته”.

وعبر حميدتي عن إعجابه بإنتاج القمح في الجزيرة، وقال “تفاجأنا بالحصاد وإذا اخبرتونا مبكراً لأحضرت معي وزير المالية”، وأضاف “في فترة حكومة حمدوك كان سعر القمح (4.5) ألف جنيه وقلت لهم فليكن (6) آلاف جنيه والآن (53) ألف جنيه وجعلناه (55) ألف جنيه لأننا نستورد القمح بالعملة الصعبة.

من جانبها، عبرت عضو المجلس السيادي سلمى عبد الجبار، عن سعادتها بحضور المناسبة، وأشادت بدور المرأة في تربية القادة والأجيال.

من جهته، طالب أمير الكواهلة (الوالية) عوض الجيد عبد الله محمد نعيمة، نائب رئيس المجلس السيادي، بحسم الفوضى بالخرطوم، وقال “إذا كنتم غير قادرين فنحن على استعداد لحسمها”.

وكان حميدتي شارك اليوم، في احتفال قبيلة العمارنة بجبل موية في ولاية سنار اليوم، وأكد أنهم يعملون للوفاق، وقال “لابد أن يحدث اتفاق ولكن من غير إقصاء للآخرين”.

وأضاف أن سنار ولاية زراعية وأراضيها مثل الذهب، وأوضح أن مخرج السودان في الزراعة لا في الذهب، وأشار إلى اهتمامهم بالزراعة، وأنهم بالخرطوم يعقدون اجتماعات يومية لأجل الزراعة، وتابع مخاطبا مزارعي المنطقة “قمحكم ما يطلع برة لوجود أزمة دولية”.

وأبدى حميدتي سعادته، بمشاركته احتفال قبيلة العمارنة في ذكرى تاريخ القبيلة العريقة بمناسبة مرور (518) عاماً على ميلاد نحاس القبيلة، وأكد اهتمامه بقضايا المنطقة، وأعلن أنه سيعمل بالتنسيق مع والي الولاية والناظر على حلها، وكشف عن تأجيل ديون البنك الزراعي وموافقته على تمويل المزارعين.

وأضاف حميدتي “علينا أن نخلص النية والعمل سويا”، وأشار إلى ضرورة توظيف موارد الولاية في التنمية، وطالب أهل الولاية بالتعايش السلمي وتوسيع المراحيل والصواني.

من جانبه، أكد والي سنار، أن الولاية تعيش في أمنٍ وسلام، وتتمتع بخيرات زراعية وحيوانية ضخمة.

من جهته، قال ناظر العمارنة وجبل موية محمد علي الناير، إن احتفالهم بنحاس القبيلة يشكِّل محطةً كبيرة في وجدان العمارنة، ونوه إلى التاريخ الجهادي للقبيلة ومساهمتها في دحر المستعمر، وأشار لوجود (42) قبيلة للعمارنة تعيش تعايشاً سلمياً، ونبه إلى أن الخارج ينظر إلى السودان وهذا يتطلب ترك المطامع الشخصية.

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