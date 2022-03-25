بعثة صقور الجديان تصل إلى دار السلام





وصلت بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم صقور الجديان إلى العاصمة التنزانية دار السلام صباح اليوم على دفعتين إلى العاصمة التتزانية دار السلام لإقامة معسكر إعدادي هناك يستمر لأسبوع من أجل الإستفادة من أيام الفيفا للمباريات الودية لأداء تجربتين أمام أفريقيا الوسطى وتنزانيا. ورأس البعثة التي وصلت الدفعة الثانية منها مولانا متوكل عباس عقيد الزنجي، نائب رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء بالاتحاد السوداني لكرة القدم بعد رحلة شاقة من الخرطوم مروراً بأديس أبابا وإنتهاءً بدار السلام.

وكان في إستقبالها بالمطار سعادة القائم بأعمال سفارة السودان بتنزانيا الأستاذ عاصم مصطفي ومندوب الاتحاد التنزاني لكرة القدم ووكيل شركة مكس سبورتس المنظمة للمعسكر الذين قاموا بإجراءات دخول البعثة في وقت وجيز لتغادر المطار لمقر إقامتها بفندق جولدين توليب وسط العاصمة وهو من الفنادق الفخمة في العاصمة من فئة الخمسة نجوم.

ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأول في الثالثة من عصر اليوم الجمعة بملعب بنجامين مكابا الوطني الذي ستجري فيه المباراة .

وحرص وفد المقدمة بقيادة المستشار الإداري والفني مازدا والمدير الفني برهان تيه ومساعده محسن سيد ومدرب الحراس أحمد النور والوفد الإداري بقيادة رئيس البعثة متوكل عباس عقيد الزنجي والدكتور بكري أحمد علي صالح المناقل على زيارة ملعب بنجامين مكابا الوطني واطمأن الوفد على جاهزية الملعب لاستقبال التدريبات والمباراتين، حيث يعتبر هذا الملعب من أفخم ملاعب العاصمة التنزانية.

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