سياسية

لجان المقاومة تعلن عن جدول جديد للتصعيد الثوري

2022/03/25
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أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم عن جدول للتصعيد خلال الأسبوع القادم.
و تضمن الجدول تسيير موكب محامو الطوارئ بالصحافة محطة سبعة غداً السبت و تتريس الطرق بعد غدٍ “الأحد”.

و بحسب بيان للتنسيقيات اليوم “الجمعة” فإنها ستسير يوم الاثنين مواكب لدعم المعلمين قبل العودة لتتريس الطرق يوم الثلاثاء ، على أن تحرى مخاطبات في الأسواق عن الغلاء المعيشي و مواكب دعائية لمليونية 31 مارس يوم الأربعاء.

و على صعيد متصل أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق إقامة ما أطلقت عليه “اعتصام اليوم الواحد” أمام مستشغى رويال كير غداً.

باج نيوز

2022/03/25
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