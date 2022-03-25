لجان المقاومة تعلن عن جدول جديد للتصعيد الثوري





أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم عن جدول للتصعيد خلال الأسبوع القادم.

و تضمن الجدول تسيير موكب محامو الطوارئ بالصحافة محطة سبعة غداً السبت و تتريس الطرق بعد غدٍ “الأحد”.

و بحسب بيان للتنسيقيات اليوم “الجمعة” فإنها ستسير يوم الاثنين مواكب لدعم المعلمين قبل العودة لتتريس الطرق يوم الثلاثاء ، على أن تحرى مخاطبات في الأسواق عن الغلاء المعيشي و مواكب دعائية لمليونية 31 مارس يوم الأربعاء.

و على صعيد متصل أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق إقامة ما أطلقت عليه “اعتصام اليوم الواحد” أمام مستشغى رويال كير غداً.

باج نيوز