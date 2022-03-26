كمال كرار: تدخلات المركزي لن توقف صعود الدولار





قلل الخبير الاقتصادي كمال كرار من فرص نجاح بنك السودان في حل أزمة سوق النقد الاجنبي، وقال كرار في تصريح لـ(الجريدة) ان التدخلات لن تعزز قيمة الجنيه، ولن توقف صعود الدولار لانها لا تنفذ لجوهر الازمة، وأكد خروج الحكومة من التجارة الخارجية، وبالتالي فقدانها للسيطرة على النقد الاجنبي ، وبالتالي المنشورات والقرارات (بندق في بحر ) كما يقولون، والبنك المركزي نفسه في قبضة تجار السوق الاسود ، زاد ربما كانت هذه التدخلات فقاعة سياسية واعلامية لصرف النظر عما ترتب على التعويم من ويلات، او مداراة الخيبات الاقتصادية الكبيرة التي نتجت عن تطبيق شروط صندوق النقد.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة