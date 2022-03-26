الشعبية (الحلو) توعد باطلاق سراح فريق التحصين





وعدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو اطلاق سراح فريق تحصين كانت قد احتجزته منذ 18 يوماً بمنطقة سرف مُرة بجنوب كردفان ، وقال أحد اقرباء المحتجزين – فضل حجب اسمه- في اخر اتصال تلقينا وعدا باطلاق سراحهم وان التحقيقات أشارت الى انهم فريق تحصين ، واضاف لكن حتى الان لم يطلق سراحهم وهناك تباطؤ كاشفاً لـ(الجريدة) أن المحتجزين هم (بتول ابراهيم عبدالله ، منار ابراهيم عبدالله ، محمد الدومة ، والي الدين التوم ، خليل موسى ، منال علي عبدالله).

صحيفة الجريدة