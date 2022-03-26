مقترح صيني لتشكيل (اتحاد القرن الإفريقي)





كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة، عن مقترح قدمته الحكومة الصينية إلى دول القرن الإفريقي بتشكيل منظمة تحت مسمى “اتحاد دول القرن الإفريقي”، يعلن عنه في يونيو المقبل. وقالت المصادر إن المقترح قدمه المبعوث الصيني الخاص للقرن الإفريقي شيويه بينج، ويشمل التعاون الاقتصادي،و الأمني والسياسي بين دول القرن الإفريقي.

ويتضمّن المقترح توحيد العملة بين جميع الدول، وإنشاء خطوط سكة حديد ومواصلات تربط بين عواصم دول القرن الإفريقي، واعفاءهم من رسوم تأشيرات السفر، وتفعيل التجارة والتعاون الاقتصادي بدعم مباشر من الحكومة الصينية.

وأشارت المصادر طبقاً لـ”الشرق”، إلى أن مبعوث الصين للقرن الإفريقي الذي زار كلاً من إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والصومال، وكينيا، وجنوب السودان، قدّم المقترح رسمياً من حكومة بكين إلى رؤساء جميع الدول التي زارها، كما توقعت أن يقدم المبعوث المقترح إلى أوغندا، الجمعة أو السبت، خلال زيارته الرسمية.

ونقلت المصادر عن المبعوث الصيني قوله، إن بلاده “تدعم تشكيل اتحاد لدول القرن الإفريقي”، موضحة أن الصين “ترتب لعقد مؤتمر لإعلان الاتحاد، خلال يونيو المقبل”، كما رجحت “تأخير المؤتمر حتى يوليو، لمزيد من الترتيبات والتشاور”.

وقالت المصادر إن المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط ، شيويه بينج التقى برئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسلمه رسالة تتعلق بالمقترح.

صحيفة الحراك السياسي