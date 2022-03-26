الجيش يعتقل مدنياً بتهمة نقل مواد تموينية لمناطق الحركة الشعبية





قال مركز هودو لحقوق الإنسان، إن القوات المسلحة السودانية، اعتقلت مدنياً بجنوب كردفان، وصادرت مواد تموينية منه، بتهمة نقلها إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وطالب المركز، قيادة القوات المسلحة بولاية جنوب كردفان، بالتحقيق الفوري في هذا الحادث، وإيقاف انتهاك حقوق المدنيين، وإعادة المواد لصاحبها. وأوضح المركز، أن القوات المسلحة السودانية بتلودي اعتقلت عزيز خميس، واطلقت سراحه في اليوم التالي، غير أنها صادرت مواده التموينية، بتهمة نقلها إلى مناطق سيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان ـ شمال. وأيضاً أمرته بأن يغادر مدينة تلودي.

وأضاف أن عزيز خميس ضو البيت وصل لسوق مدينة تلودي بواسطة تكتك خاصته قادما من منجم كيقا لتعدين الذهب بأنقارتو، لغرض التسوق.واشترى عزيز برميل وقود وجوال دقيق قمح، وعند مغادرته للسوق اعترضه 4 جنود من القوات المسلحة السودانية بقيادة رائد، واقتادته للقيادة العسكرية بالمدينة حيث حبس وتحرى معه. وأعرب المركز في بيان بحسب (صوت الهامش) عن أسفه الشديد للأوضاع الأمنية بمناطق الصراع وعلى سلامة المدنيين، وطالب السلطات الحكومية بمحلية تلودي بضمان سيادة حكم القانون.

صحيفة الحراك السياسي