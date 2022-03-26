إجتماع مغلق بين البرهان وحميدتي حول ارتفاع الدولار





كشف نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” عن اجتماع مغلق انعقد بينه ورئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان حول المضاربات في عملة “الدولار”.

وقال حميدتي لدى مخاطبته حفل تنصيب أمير الكواهلة عوض الجيد نعيمة، بالمناقل الجمعة، إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مضاربات الدولار مؤكدًا أنهما تعاهدا على تطبيق القانون حتي على أبنائهما.

واعتبر حميدتي أن المضاربة في الدولار هي سبب ارتفاع أسعار السلع التي تشهدها البلاد حاليًا.

مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا السابقة اتخذت 51 قرارًا ولم تنفذ منها إلا قرارًا واحدًا ونوه إلى دخول مضاربين في الذهب أيضًا

صحيفة السوداني