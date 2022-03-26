كباشي يؤكد دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية للوصول لتوافق سياسي





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية وتسهيل الحوار بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء، وصولا الى توافق يؤدي إلى حلول لكافة التعقيدات السياسية بالبلاد.

وأوضح سيادته، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفيرة لوسي تاملين أن اللقاء يأتي في إطار التشاور بين الحكومة والإدارة الأمريكية بشأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وانفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفيما يلي الأزمة الروسية الاوكرانية، أكد سيادته موقف السودان القائم على ضرورة حل الأزمة بالتفاوض، وفقا للاعراف والمواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول في حالتي الحرب والسلم، باعتبار ان الدولتين عضوان في الأمم المتحدة ..

وكالة سونا