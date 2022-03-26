الجزائر والمغرب وتونس تقترب من المونديال.. تصفيات كأس العالم في أفريقيا تعكس تفوق المنتخبات العربية





اقتربت منتخبات الجزائر والمغرب وتونس خطوة من التأهل لكأس العالم 2022 لكرة القدم بعد خوض لقاء الذهاب بالمرحلة الأخيرة من التصفيات أمس الجمعة، بينما سيتعين على السنغال بطلة أفريقيا تعويض هزيمتها أمام مصر في مواجهة العودة إذا أرادت الظهور في النهائيات التي ستقام في قطر.

وتعكس نتائج لقاءات دور الذهاب تحولا واضحا في ميزان القوى لصالح دول الشمال الناطقة باللغة العربية التي سيطرت طويلا على بطولات الأندية الأفريقية بينما تستعرض عضلاتها الآن على مستوى المنتخبات أيضا.

وأحرز إسلام سليماني هدف الفوز لمنتخب الجزائر، بينما استفادت تونس من هدف عكسي ليفوز هذان المنتخبان خارج ملعبيهما في الكاميرون ومالي على الترتيب، بينما قلب منتخب المغرب تأخره إلى تعادل في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في كينشاسا.

وستكون فرص هذه المنتخبات كبيرة في التقدم والتأهل للنهائيات التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عندما تخوض لقاءات العودة على أرضها الثلاثاء القادم.

مصر الأقل فرصا رغم الفوز على السنغال

وفازت مصر على السنغال بهدف دون رد في ثاني لقاء بين المنتخبين في غضون ستة أسابيع بعد فوز فريق ساديو ماني على الفراعنة بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

لكن محمد صلاح زميل ماني كان صاحب الفضل في تحقيق الفوز هذه المرة عندما ارتدت كرته من العارضة لتصطدم بقدم مدافع السنغال ساليو سيس وتدخل الشباك.

لكن لا تزال أمام السنغال فرصة كبيرة لقلب تأخرها على أرضها بعد أن هيمنت على اللعب في القاهرة في معظم فترات المباراة.

وأكد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر أن فريقه سيكون بحاجة للدفاع بكل قوة في دكار.

وقال كيروش للصحفيين ردا على سؤال عن خطة اللعب الخاصة بفريقه “هذه مباراة بتصفيات كأس العالم وكل شيء ممكن. علينا أن نكون أكثر قوة وعلينا مضاعفة جهدنا. علينا استخدام 15 أو 16 لاعبا في الدفاع وربما نضطر للدفاع عن أرواحنا في دكار”.

وأضاف “التاريخ لا يتحدث عن هؤلاء الذين لعبوا جيدا. كما نعلم قدمت إيطاليا أداء جيدا أمام مقدونيا (الشمالية الخميس) لكنها لم تتأهل لنهائيات كأس العالم”.

تعادل غانا ونيجيريا

وانتهت قمة غرب أفريقيا بين غانا ونيجيريا في كوماسي بالتعادل السلبي ومن ثم يتأجل الحسم للقاء العودة في أبوجا الثلاثاء القادم.

وقال مدرب غانا الجديد أوتو أدو بعد المباراة “قدمنا أداء جيدا رغم ارتكاب بعض الأخطاء وبدايتنا كانت جيدة لكن ظهر علينا التعب قليلا وهذا سمح لنيجيريا بالعودة في المباراة بصورة أكبر”.

وقال مدرب نيجريا أوجوستين إجوافون “حصلنا على فرصتين كبيرتين لحسم التفوق على غانا لكني أعتقد أن تحقيق التعادل جيد رغم أننا كنا نريد الفوز هنا”.

وستتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة في النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب لتمثيل القارة السمراء في دورة قطر المقبلة في وقت لاحق من العام الجاري.

الجزيرة نت