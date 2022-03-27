التغيير : عدم تحديد المالية لسعر الوقود سيترك الشعب فريسة للمُحتكرين





أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، أن قرار تعويم سعر الصرف مثل أكبر جريمة اُرتكبت في تخريب الاقتصاد.

وقال خلف الله لـ(الصيحة)، إن هذا القرار قاد إلى تدهور العملة الوطنية خلال أقل من (15) يوماً من (400) إلى (800) جنيه للدولار.

وانتقد قرار وزارة المالية بنفض يدها عن تحديد أسعار الوقود، وقال إن الخطوة ستساهم في ثراء فئات وشخصيات محدودة ثراءً فاحشاً، فيما ستُساهم في مزيد من إفقار الشعب السوداني وتتركه فريسة للمُحتكرين.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة