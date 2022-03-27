مستشار البرهان يعلن عن إجراءات لمحاربة (مافيا العُملة)





أعلن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي العميد الطاهر أبو هاجة عن إجراءاتٍ صارمةٍ لمواجهة مافيا الدولار.

وقال الطاهر أبو هاجة في تصريح صحفي أمس إنّ الخطوة تأتي في أعقاب الهبوط غير الطبيعي للجنيه السوداني مقابل الدولار خلال فترة وجيزةٍ بعد الارتّفاع غير المبرر، وأضاف: “هذا يكشف حجم المهدّدات التي تستهدف أمننا الاقتصادي”.

وأشار أبو هاجة إلى أنّ الحرب الاقتصادية هي استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدّامة تكون الغاية الأساسية منها إضعاف وتدمير وتخريب وزعزعة اقتصادنا، وتابع: “هذا النوع من الأعمال يعدّ جريمةً في حق الوطن والمواطن وترقى للخيانة”.

واتهم أبو هاجة أيادٍ وصفها بالخبيثة قال إنها تدير حرباً ضد اقتصاد السودان تهدف إلى خلخلة كيانه ووحدته ومعيشته واستقراره، وقال: “تمّ رصد هذه العمليات، وستكشف للملأ قريباً وسيعرفها الشعب السوداني وستكشف مقارها ومكاتبها وخططها وأهدافها ومن يقف وراءها”.

صحيفة اليوم التالي