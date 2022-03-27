أرقام وإحصائيات مثيرة من النسخة 27 لمسابقة الدوري الممتاز





عرفت مسابقة الدوري الممتاز أرقاماً غريبة من واقع جدول الترتيب وباستثناء عملاقي القمة المريخ والهلال خاضت الأندية قبل الجولة الرابعة عشرة 12 مباراة، حفلت بأرقام غريبة للغاية، ويعد الأهلي شندي الذي يحتل الترتيب الثالث هو الأكثر تحقيقاً للفوز “6” انتصارات انتصارات من 11 وجمع نمور دار جعل 20 نقطة .

المفاجأة الحقيقة في النسخة 27 أتت من الخرطوم الوطني الذي حقق فوزين فقط من 12 مباراة ليحتل الترتيب قبل الأخير ب 8 نقاط ليشارك هلال الأبيض في أن الفريقين خسرا 8 مباريات .

ويعد الأمل عطبرة وود نوباوي ملوكاً للتعادلات بعد أن تقاسما النقاط مع الأندية في 6 مباريات وهو ما يماثل نصف مبارياتهما حتى الآن .

كما يعد الهلال الأبيض الأقل تعادلاً في مبارياته بعد أن تعادل في مباراة واحدة.

الأهلي مروي أقل الأندية التي تعرضت للخسارة بعد أن خسر في مباراتين فقط يليه هلال الساحل والأهلي الخرطوم.

وتصدر الأهلي مروي أفضلية الهجوم بعد أن نال 13 هدفاً في 12 مباراة بمعدل يزيد قليلاً عن هدف واحد في المباراة.

ومن المفارقات الغريبة أن الأهلي شندي الذي يحتل الترتيب الثالث ويتخلف عن هلال الساحل والأهلي الخرطوم الآن يتصدران المسابقة، يعد نمور دار جعل صاحب أسوأ خط هجوم بعد أن أحرز 6 أهداف فقط في 11 مباراة بمعدل يقل عن هدف كل مباراتين، غير أن الأهلي يتميز بأفضلية خط دفاعه إذ أهتزت شباكه 4 مرات فقط.

ويعد الكوماندوز أكثر الأندية التي استقبلت شباكها أهدافاً بعد أن اهتزت شباكه 21 مرة في 12 مباراة.

صراع الهدافين في الممتاز يشتعل

يتصدر، صديق كوة، مهاجم أهلي مروي قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد مرور 13 برصيد 8 أهداف، يليه اللاعب الفاتح جادين صانع ألعاب حي العرب بورتسودان 6 أهداف وإبراهيم النسور 5 أهداف بالتساوي من نادر بابكر، ويأتي بعد ذلك الجزولي نوح مهاجم المريخ الدولي ومعتز هاشم التوزة صانع ألعاب الخرطوم الوطني ومحمد داؤود مهاجم كوبر ومحمد عباس مهاجم أهلي الخرطوم وجميعهم أحرزوا 4 أهداف حتى الآن، وخاض مهاجم المريخ الشاب 3 مباريات فقط مع فريقه، وسيغيب عن الجولات المقبلة بسبب تواجده مع المنتخب الوطني بتنزانيا في معسكر تحضيري قصير استعداداً لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية وبطولة المحليين.

صحيفة اليوم التالي