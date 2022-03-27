العنزي يوضح رأيه في مقارنة ثنائي الهلال والنصر





يرى الناقد الرياضي، محمد شنوان العنزي، أن نجم نادي الهلال السابق، سامي الجابر، تفوق فقط على نجم النصر السابق، محمد السهلاوي، بالتسجيل في كأس العالم.

وكان الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، قد طرح استفتاء عبر حسابه بموقع تويتر بشأن الأفضل بين سامي الجابر ومحمد السهلاوي.

ورد “العنزي” على استفتاء المريسل بقوله: “‏صحيح .. خصوصاً .. في مواجهات الفريقين وتصفيات كأس العالم .. ولكن الحق حق .. سامي تفوق على السهلاوي بالتسجيل في كأس العالم فقط..!”

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