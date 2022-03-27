تاو وهاني يشاركان في تدريب الأهلي استعدادا للهلال





شارك محمد هاني وبيرسي تاو، لاعبا الأهلي في التدريبات ‏الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش في بداية تحضيرات الفريق لمباراة الهلال ‏السوداني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

وخاض هاني التدريبات بعد تعافيه من إصابته في العضلة الضامة، وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، فيما تعافى تاو من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

وبدأ هاني وتاو تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، ثم خاضا تدريبات الكرة التي أقيمت على ملعب التتش بمشاركة ‏جميع اللاعبين.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ‏الفريق عقب مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال ‏أفريقيا، واستمرت لمدة 8 أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.‏

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

من جانبه بدأ أحمد نبيل كوكا مرحلة جديدة في ‏برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، التي ‏أبعدته عن التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

وتعد مشاركة كوكا في التدريبات التأهيلية تطورا جيدا في حالته بعد غيابه على مدار الفترة الماضية وحصوله على راحة سلبية.

وبدأ كوكا اليوم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ‏صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وخضع كوكا لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته والتأكد من ‏جاهزيته وتعافيه قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي، لتجهيزه من أجل العودة من جديد إلى المشاركة في ‏التدريبات الجماعية.

في نفس السياق يأمل الأهلي تحسن حالة المغربي بدر بانون على غرار كوكا بعدما غاب عن الفريق منذ مطلع يناير/كانون الثاني بسبب مضاعفات كورونا أيضا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته ‏وتحفيزه لتخطي مرحلة التأهيل والانتظام في التدريبات مع الفريق.

كما واصل صلاح محسن لاعب الفريق التأهيل في طريق عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد جراحة في وجه القدم قبل شهرين تقريبا.

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