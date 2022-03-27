الجاكومي يوضح حقيقة التصريح بشأن انتماء “حميدتي” لنادي المريخ





أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ محمد سيد أحمد سر الختم “الجاكومي”، أن دعم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” لنادي المريخ ليس مستغرباً عليه.

وأشار إلى أن بعض المواقع ذكرت أنه قال إن حميدتي ينتمي إلى نادي المريخ “وهو حديث غير دقيق”، وقال إنه أشار إلى أن تكفل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بتأهيل أرضية استاد ينبع من قوميته التي اتسم بها وبعده عن الانتماء الضيق لأي نادٍ رياضي.

وأكد أن حميدتي ظلت أياديه ممدودةً بيضاء من غير سوء لكل المناحي الوطنية “وقد شاهدناه داعماً ومسانداً لمجمل القضايا ذات الطابع الإجتماعي وكذلك الرياضي، وهو الذي سبق وأن دعم نادي الوادي نيالا ونادي الأهلي مروي، وبالتالي فإن دعمه لنادي المريخ يصب في صالح الكرة السودانية ونهضتها وتطورها بعد أن فقدت ميزة اللعب الدولي بسبب عدم مطابقة استاداتها لشروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهي الأسباب التي حرمت نادي المريخ والمنتخب من اللعب داخلياً”.

وشدّد الجاكومي، على أن تأهيل استاد المريخ مبادرة خاصة ولا علاقة للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة بتأهيل الاستادات الرياضية الأخرى.

ونوه إلى أن المبادرة بدأت حينما طلب منه دعم النادي إبان قيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لمحادثات سلام السودان بجوبا وجدّد له ذلك الطلب جراء التدهور المريع الذي ضرب استاد المريخ وأبعده عن دائرة التنافس المحلي والدولي بعد أن كان ملعب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأول والذي سبق واستضاف فاصلة مصر والجزائر وغيرها من المناسبات الوطنية العظيمة التي كان يحتضنها الملعب قبل أن يشهد تدميراً ممنهجاً من المجلس السابق ويصبح بهذه الصورة القبيحة.

وأكد الجاكومي أن المبادرة وجدت تأييداً من قبل رجالات المريخ ومحبيه وعلى رأسهم الرئيس المحبوب جمال محمد عبد الله الوالي رئيس نادي المريخ السابق والفريق عبد الله حسن عيسى نائب رئيس نادي المريخ السابق والمهنس عبد القادر همد مساعد رئيس نادي المريخ السابق واللواء شرطة حقوقي حيدر حسن طه عضو لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني لكرة القدم وكمال دحية قطب المريخ المعروف وغيرهم من قامات المريخ الذين باركوا الخطوة وأشادوا بها، ونبه إلى سعادة شعب المريخ ببدء تأهيل الاستاد ودعمه لهذه الخطوة التي انتظرها طوال الثلاثة أعوام، وهي زادهم في طرق كل الأبواب لإعادة القلعة الحمراء لسيرتها الأولى منارة من منارات السودان الشاهقة.

صحيفة الصيحة