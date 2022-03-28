الموارد المعدنية: الإحاطة بطن ذهب بقيمة (400) مليون جنيه خلال (26) يوماً





أكملت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عمليات الإحاطة والسيطرة ومراقبة الذهب بمواقع الإنتاج والعاصمة، وبلغت الكميات المحاطة والمنقولة من الأول من مارس وحتى السادس والعشرين منه واحد طن ذهب بقيمة (400) مليون جنيه كإيرادات مباشرة لخزينة الدولة، وبذلك تحقِّق الشركة ولأول مرة إحاطة لمثل هذه الكمية خلال (26) يوماً.

وكانت إجراءات الإحاطة والسيطرة ومراقبة حركة الذهب المنتج خلال شهر فبراير 2022م بلغت (425) كيلو جرام وحقّقت الدولة إيرادات مباشرة كعوائد جليلة عن هذه الكميات عبر الاستمارة بلغت (170) مليون جنيه.

يُذكر أن إمداد أسواق التعدين التقليدي لعمارة الذهب بالخرطوم وفق إحاطة هذه الاستمارة تجاوز في قيمته الستين مليون دولار لشهر مارس وحده، وسيؤدي ذلك إلى استقرار متزايد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، الوصول إلى (4) طن من الإحاطة شهرياً كحد أدنى، وبذلك تضمن ضخ أكثر من ربع مليار دولار من النقد الأجنبي في الاقتصاد السوداني شهرياً بالإضافة إلى (1.6) مليار جنيه شهرياً كعوائد جليلة محصلة بهذه الاستمارة، وتتوقع الشركة زيادة هذا الرسم بتعاون وتضافر الأجهزة الحكومية المختلفة ودعمها لتطبيق استمارة نقل الذهب.

الخرطوم- سارة إبراهيم

صحيفة الصيحة