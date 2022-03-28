تحت إشراف برهان تيه .. المنتخب الوطني يتدرّب في تنزانيا ويُعالج أخطاء المواجهة الأولى





أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم (صقور الجديان) أمس الأحد، مرانا بملعب بنجامين مكابا الوطني، عمل من خلاله الجهاز الفني على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت مباراة أفريقيا الوسطى، وشارك في المران نجوم المريخ بعد وصولهم لتنزانيا فيما خُضع اللاعب زرقة للراحة بعد إصابته في مباراة أفريقيا الوسطى.

هذا وسيطر التعادل السلبي على مبارة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم أمام افريقيا الوسطى في المواجهة التي جرت عصر السبت على ملعب بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في أولى مباريات السودان بمعسكره الإعدادي بالتزامن مع أيام “فيفا” للعب الودي الدولي.

بدء الجهاز الفني لمنتخب السودان بقيادة الكابتن برهان تيه، المباراة بتنظيم 4:4:2 ودفع في الشوط الأول بتشكيلة ضمت علي أبو عشرين (في حراسة المرمى) والصادق وكسرة (قلبي دفاع) ومازن والفادني (في الرواقين الأيمن والأيسر) ومحمد المنذر ووالي الدين بوغبا (محورين) وعبد الرؤوف وجمعة قلق (صانعي لعب) وصديق كوه وشريف تفاحة (في المقدمة الهجومية).

من جانبه، قال الكابتن برهان تيه المدير الفني لصقور الجديان، إنه حقق مكاسب فنية كبيرة من اليوم، وإن النتيجة التعادلية التي انتهت عليها لا تهمه، وإنه يعمل على إعداد المنتخب بصورة متميزة لمشاركاته القادمة، وأشار إلى أن مثل هذه المباريات الغرض منها الإعداد والاحتكاك وليس النتائج، وقال سنعمل على الظهور بشكل أفضل في مباراة تنزانيا.

وفي سياق متصل، وصل العاصمة التنزانية دار السلام ظهر السبت لاعبو المريخ بالمنتخب وهم محمد المصطفى والسماني الصاوي وعماد الصيني ومصطفى كرشوم والجزولي نوح للانضمام لمعسكر المنتخب الإعدادي والمشاركة في لقاء تنزانيا، وكان في استقبالهم بمطار دار السلام الدولي القائم بأعمال سفارة السودان بتنزانيا السفير عاصم مصطفى والدكتور بكري المناقل مشرف المنتخب الوطني وغادروا من المطار مباشرة لملعب بنجامين مكابا الوطني لمتابعة المباراة.

صحيفة الصيحة