محامو الطوارئ: طرد ياسر عرمان (مرفوض)





استنكرت لجنة محامي الطوارئ الهتافات المناوئة للناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان وتعرضه للطرد خلال مشاركته في موكب (حُراس العدالة) السبت الماضي.

واصفة السلوك بـ(المرفوض تماماً) سيما وأنه صدر في موكب للقانونيين والمحامين وهي الجماعات المنوط بها توفير أكبر قدر من الحساسية السياسية والقانونية المعنية بحماية الحُريات وصيانتها بما فيها الحق في التجمع والمشاركة بالرأي والتعبير وحق الاختلاف.

وأقدم عدد من المشاركين في فعالية موكب (حُراس العدالة) الذي نظمته لجنة محامي الطوارئ بمحطة (7) بمنطقة الصحافة جنوبي الخرطوم السبت الماضي على طرد القيادي بقوى الحُرية والتغيير والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مرددين هتافات مناوئة له.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة