روسيا تكشف عن شرط بوتين الوحيد للقاء زيلينسكي





أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس فلاديمير بوتن لا يرفض أبدًا اللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه وضع شرطًا واحدًا لهذا اللقاء.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي من موسكو، الإثنين، إن بوتين لا يمانع لقاء زيلينسكي، لكن “يجب أن يتم التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد، موضحًا أن هذا هو شرطه الوحيد.

وكان زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة بلقاء بوتن، ورغم أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب بدأت بعد وقت قصير من اندلاعها، فإنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين وفق طلب زيلينسكي لا يبدو قريبا.

صحيفة المرصد