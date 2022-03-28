عرمان: لا أتفق مع عقار حول الموقف من قرارات البرهان





أكد نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – ياسر عرمان وجود تباين في وجهات النظر بينه ورئيس الحركة مالك عقار حول الموقف من قرارات قائد الجئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في الـ(25) من أكتوبر الماضي، وشدد عرمان على وحدة الشعبية.

وقال عرمان في مقابلة أجرتها معه قناة (الجزيرة مباشر) أمس: “لا أتفق مع مالك عقار في هجومه على القوى السياسية ولدينا نقاشات عميقة معه”، وأضاف: “الحركة الشعبية لتحرير السودان هي حركة الشعب ويجب أن تقف معه أينما وقف وعليها أن تحافظ على وحدتها وأن تعود للشعب السوداني مع كل قوى الهامش”.

وتابع: “الثورة تستطيع أن توقف الحرب ومالك يتخوف من الرجوع للحرب مرة أخرى، ولكننا لن نعود إليها في حال دعمنا الجماهير وإذا لم نفعل ذلك سنعود إلى الحرب وليس هناك ما يستدعي عودة الحركات للحرب”.

وشدد على ضرورة إعادة توحيد الحركة والعمل على إعادة بناء مركز ديمقراطي قوي وتوحيد الكتلة الحرجة والذي اعتبره بأنه سينهي أزمة المواطنة بلا تمييز ويسهم في تطوير السودان ونموه نحو الأفضل والاتجاه نحو ديمومة الديمقراطية والتنمية.

ونفى عرمان موافقة الحرية والتغيير على التفاوض مع المكون العسكري وقال: “الحرية والتغيير لم تتفاوض مع أي جهة ولكن هناك اتصالات تجري مع بعض قياداتها مع قبل أشخاص على صلة بالمكون العسكري وهي اتصالات شخصية وتتم بصورة غير رسمية ولكنها لم توافق على أي حوار مع الانقلابيين”.

ونفى عرمان وجود مشكلة شخصية بينه والبرهان وقال: “ليس لدي مشكلة شخصية مع البرهان، لكن انقلابه الذي نفذه لا يقبله الشعب وبإمكانه أن يطرح حلاً سياسياً بموجبه يعلن للشعب السوداني إلغاء حالة الطوارئ وإيقاف العنف”.

صحيفة اليوم التالي