. مسؤول سابق في الاتحاد لجماهير الهلال: هذا الحارس أفضل من الدعيع!





أكد مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الاتحاد، عادل عصام الدين، أن الحارس الاتحادي، مارسيلو غروهي، أفضل من الحارس الدولي السابق لنادي الهلال، محمد الدعيع.

وأشار خلال تصريحات متلفزة لبرنامج “المنتصف” المذاع عبر قناة الإخبارية إلى أن الدعيع أفضل حارس في آسيا، لكن في تاريخ الدوري السعودي “غروهي يتفوق، خلال الفترة التي لعب فيها بالدوري.

وأضاف: “غروهي أفضل حارس في تاريخ الدوري السعودي، لأنه لاعب أجنبي ومحمد الدعيع لعب فترة طويلة، ولذلك في الفترة القصيرة هذه في الدوري السعودي أرى غروهي أفضل من الدعيع”.

وأنهى عادل عصام الدين قائلا: “من ناحية الإمكانيات، غروهي أيضا الأفضل، فهو حارس منتخب البرازيل، فهو بلا شك الأفضل”.

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