الكشف عن أضخم عملية تهريب عملات أجنبية





كشفت سلطات جمارك مطار الخرطوم للمحكمة أمس، عن أضخم محاولة لتهريب العملات الأجنبية للخارج ضبطت بحيازة شاب ثلاثيني قام باخفائها بطريقة إحترافية حول افخاذه.

وقالت الشرطة إنها ضبطت مبلغ (1.8) مليون ريال سعودي ومبلغ (100) الف دولار بحيازة المتهم وهو في طريقه لتهريبها والمغادرة بها إلى دولة الامارات عبر احدى خطوط الطيران الشهيرة بمطار الخرطوم.

وقال المبلغ ملازم أول يتبع لشرطة الجمارك أمس امام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، بأنه وبتاريخ الحادثة حضر اليه فرد يتبع للإستخبارات العسكرية بصالة السلامة الجوية بمطار الخرطوم وبرفقته المتهم وأكد له بأنه يحمل مبلغ (100) الف دولار أمريكي داخل جيبه وهو بصدد المغادرة بها إلى دولة الأمارات.

وأشار إلى أنه وفور ذلك إستفسر المتهم حول حمله مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، مؤكداً للمحكمة بأن المتهم وقتها أكد له افادة فرد الإستخبارات له والتي تتعلق بحمله مبلغ الدولارات، وقال إنه استفسر المتهم مرة أخرى حول حمله مبالغ مالية أخرى بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المتهم أكد له للمرة الثانية كذلك حمله مبالغ بالعملات الأجنبية، وأوضح المبلغ للمحكمة في أقواله بأنه وبعدها على الفور قام بإقتياد المتهم لغرفة التفتيش الخاصة بجمارك مطار الخرطوم واخضاعه للتفتيش الدقيق ليعثر على مبلغ (1.8) مليون ريال سعودي قام المتهم بوضعها اسفل ملابسه الداخلية بطريقة إحترافية ولفها حول أفخاذه،بإستخدام ماده لاصقه أشبه بالحزام.

صحيفة الصيحة