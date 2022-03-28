البجا يرفض مبادرة الجبهة الثورية ويتمسك بإلغاء “مسار الشرق”





أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، رفضه القاطع لمبادرة الجبهة الثورية التي أطلقتها وتمسّكت فيها بتنفيذ اتفاق مسار شرق السودان وإقامة مؤتمر أهل الإقليم للقضايا المصيرية.

وطرحت الجبهة الثورية مبادرتها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وذلك في ختام مداولات مؤتمرها الذي عقد بولاية النيل الأزرق لثلاثة أيام وتضمّنت المبادرة إجراء حوار بين مكونات الفترة الانتقالية، كما تحدثت عن تنفيذ اتفاق جوبا كحزمة واحدة دون تجزئة بما في ذلك مسار شرق السودان المختلف حوله.

وقال مقرِّر المجلس عبد الله أوبشار بحسب (سودان تربيون)، إن مسار شرق السودان مرفوض من قواعد الإقليم، داعياً لتنفيذ مقرّرات مؤتمر (سنكات).

وأضاف “الحكومة أصدرت قراراً في وقتٍ سابق عطلت فيه المسار وأصدرت قرارات لمعالجة القضايا الاجتماعية في المنطقة وأي حديث أو مبادرة من الجبهة الثورية لإحياء هذا المسار هو محاولة لصب الزيت على النار ومحاولة لتحريك الشارع لتمرير أجندة موقعي الاتفاق ونتمسك بتجميد هذا المسار وإغلاق صفحته وإلى الأبد”.

وحمّل أوبشار، الجبهة الثورية مسؤولية أي شئ يحدث في الإقليم، وشدّد على أن المجلس الأعلى حريص على تحقيق مطالب أهل المنطقة وحماية قضيتهم بالطرق السلمية ولن يكون طرفاً في أي مؤتمر تنوي الجبهة الثورية تنظيمه خلال الفترة المقبلة.

صحيفة الصيحة