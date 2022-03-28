دقلو يؤكد دعم مبدأ الحوار وصولا للوفاق الوطني الشامل





أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو دعمه لكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وامتدح سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم فيليب اكرمان مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية العلاقات الوثيقة والمتطورة مع ألمانيا، وأهمية ترقيتها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين.

وعبر دقلو عن تقديره للجهود الألمانية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، مؤكداً دعمه لمبدأ الحوار بما يحقق الوفاق الشامل، وصولاً لمرحلة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

من جانبه أكد فيليب اكرمان، اهتمام بلاده بالسودان، مشيراً إلى أهمية بناء الثقة بين الأطراف السودانية للانخراط في حوار ضمن مبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وكالة سونا