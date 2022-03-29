قيادي بالشرق يدعو البرهان لاسكات أصوات بمجلس البجا





وصف الأمين السياسي للجبهة الشعبية المتحدة، جعفر محمد الحسن، ما صدر من تصريحات لقيادات في المجلس الأعلى للبجا بأنها تثير الفتنة في الشرق، وطالب جعفر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو بإسكات من وصفهم بأصوات الفتنة في شرق السودان، وقال جعفر محمد الحسن لـ”الجريدة” : “هذا المجلس مختطف لصالح أجندة غريبة في شرق السودان، والفتنة دائماً يحركها أبواق المجلس ونرى أن قضية الشرق عادلة وندعو البرهان ونائبه لاسكات أصوات الفتنة التي بدأت تتحرك” وأوضح جعفر بأن اتفاق الجبهة الثورية مشهود دولياً واقليمياً، وأن أي نقض له سيؤدي إلى انهيار كامل لعملية السلام في السودان، وأشار جعفر إلى أن مجلس البجا لا يملك قراره وجدد بأنه مختطف لصالح مجموعات تحركه بالـ”ريمود كنترول” وأن قواعد شرق السودان والبجا كلهم مع المسار، ووصف الحديث الذي صدر من بعض قيادات مجلس البجا بأنه حديث موتور ويؤجج الصراع أكثر من تعبيره عن قواعد شرق السودان، وقطع بأن المجلس ينفذ أجندة تهدد السلم الاجتماعي في شرق السودان، وأنه لا يعبر عن القواعد ولا أهل المصلحة، وإنما أجندة المنظومة البائدة.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة