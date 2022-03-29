وقفة احتجاجية لمزارعي القضارف أمام وزارة المالية بالخرطوم





نظم مزارعو القضارف صباح أمس وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة المالية الاتحادية بالخرطوم احتجاجاً على تجاهل وزير المالية لمطالبهم بشأن تحسين أسعار الذرة ومناقشة قضايا التمويل الزراعي والأسمدة والرسوم المفروضة على الإنتاج ومديونية البنك الزراعي على المزارعين وغيرها من الإشكاليات التي تواجه الموسم الزراعي.

وقال أحد كبار مزارعي القضارف عبد القادر الشريف في تصريحات صحفية، إن الوقفة السلمية لأكثر من (١٥٠) مزارعاً من أبناء القضارف حققت مكسباً كبيراً بموافقة وزير المالية على مقابلة أعضاء اللجنة المفوضة في اجتماع استغرق ساعتين من الزمان، وأوضح أن الوزير أكد التزامه بعقد اجتماعٍ ثانٍ يحدد قبل الحادي والثلاثين من هذا الشهر بمشاركة كافة جهات الاختصاص لمعالجة هذه المشكلات وتعديل الأسعار لمحصول الذرة أسوة بمنتجي القمح، وأوضح الشريف أن وقفة المزارعين السلمية برغم مضايقات الأجهزة الأمنية الا أنها كانت خطوة موفقة لرد حقوق المزارعين.

الخرطوم: القضارف ـ صالحين العوض

صحيفة اليوم التالي