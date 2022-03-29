المحكمة تدين مستشار حمدوك السابق “أمجد فريد” في القضية المرفوعة ضده من “ساندرا فاروق”
كتبت يوم الثلاثاء ساندرا فاروق كدودة (انا ضاحكة منتصرة و عنيدة. لأن أخيرًا أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق حكمها في الدعوي الجنائية المقامة من شخصي ساندرا فاروق كدوده ضد أمجد فريد الطيب إدريس بإدانته والحكم عليه بالغرامه 30الف جنيه وبعدم السداد السجن لمده عام مع حق الشاكيه في المقاضاه مدنيا.
يذكر ان هذه الدعوي فتحت منذ العام 2014اثر قيام المتهم بالضرب المتكرر للشاكية وتسبيب الاذي النفسي و الجسدي لها).
وكتبت الناشطة تبيان توفيق تعليقاً على الحكم (ساندرا الحُب!!
أمجد فريد مستشار حمدوك السابق!!
هُم نفسهم من يتحدثون عن حقوق الإنسان والمرأة أمجد تعرض لساندرا وضربها ضرب مبرح أصاب جسدها وأصاب روحها المعنويه وخدش نفسها!!
اليوم القضاء يحكم ع أمجد فريد
إنه السقوط الأخلاقي المتتالي لأوجه الزِبف والكذب والخداع).
وأضافت تبيان بحسب ما نقلت عنها محررة كوش نيوز (لماذا نطقت المحكمه في قضيه ساندرا زوجه أمجد فريد في هذا الوقت 2022م ؟؟ مع أن القضيه رُفعت من العام 2014م
أمجد فريد الكان بيتكلم عن حقوق المرأه وسيداو وحقوق الإنسان وحقوق المثلين وعامل فيها مستشار حمدوك 🤣 طلع داقي مرتوا دق العيش!! الذئاب المتحوله!!
الجيش مابعًفن!!).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
منذ 2014 لماذا كان يطلبوا بيالإنتربول ويجيبوا للمحكمة او كنت قدمت علية شكوي في الدوله القاعد فيها كان سجنوا واخذوا الجنسية منو ويمكن الدكتوارة ذاتها لانو دا عمل اجرامي لالالا ساندرا بالغت شديد ياشيخة امشي لناس قهر النساء وقدمي شكوي عليه تاني وارفع تعويض تاني وامشي لناس حقوق الانسان وقدمي شكوه عليه وبرضوا لازم تمشي السفارة حقت بلده التاني وتقدم دعوة وتاخذي بي الدولاات انت ماشوفتي الأميرة هيا طليقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رفعت عليه قضية في بريطانيا واخذت تعويض نصف مليار دولار وكمان حضانة الاطفال لالا ياساندرا كيف تقبلي شوية الملاليم ديل وهو مش قالوا شغال مع فوكر امشي لفوكر واشكي ليه سوف يطردوا من العمل واحتمال يدفع ليك تعويض كمااان وبعدين وين حمدوك الفاشل مش قال كشفنا علي كل الوزارء ومافي واحد فيهم عندوا جرائم كيف مدير مكتب حمدوك يكون قاهر للنساء وعندوا جرائم مرفوعه في المحاكم
الله لا لاجاب باقيهم الوهم