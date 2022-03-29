وزير المعادن: شركة قطر للتعدين صرفت أكثر من (100) مليون دولار





كشفت وزارة المعادن السودانية أن شركة قطر للتعدين ـ أكبر الشركات الحكومية القطرية ـ المستثمرة في مجال التعدين بالبلاد في معدني الذهب والنحاس صرفت أكثر من (100) مليون دولار في مراحل الاستكشاف وغيرها وهي الآن على أعتاب مرحلة الإنتاج.

وأكد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، عقب عودته من زيارة لدولة قطر استمرت أربعة أيام بدعوة من وزير التجارة والصناعة القطري وعلى رأس وفد من الوزارة، أكد تناولهم آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار في المعادن الى جانب مناقشتهم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة السابقة في السودان، مشيراً الى تأكيدهم على استعداد الوزارة لتذليل أي صعوبات تواجه الشركة، الى جانب الاستعداد لتلقي أي طلبات قطرية جديدة للاستثمار في مجال المعادن بالسودان، وكشف الوزير عن اطلاعهم على تجربة شركة قطر للتعدين في الاستثمار في مجال الحديد بدولة الجزائر والنجاحات التي حققتها، لافتاً الى تطلعهم لنقل تجربة الشركة في هذا المجال الى السودان .

في سياق ذي صلة أكد وزير المعادن أن ممثلاً لحاكم إقليم دارفور رافقهم في الزيارة حيث تم عقد اجتماعات مهمة مع الجهات القطرية ذات الصلة بالتنمية في دارفور منها صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري حيث أبدت كل هذه الجهات استعدادها لاستئناف العمل الإنمائي والتنموي بمجرد إزالة بعض العقبات التي تواجه هذه الجهات والتي قال إنهم قاموا برفعها للجهات العليا واصفاً إياها بالإشكالات الصغيرة، مشيراً في الوقت ذاته الى لقائه رئيس المجلس السيادي نهار (الاثنين) لتنويره بمخرجات الزيارة الى قطر وما تم فيها من ترتيبات لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الجانبين.

صحيفة اليوم التالي