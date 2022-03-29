رئيس مجلس السيادةيؤكد أهمية دور الإدارةالأهلية فى دعم الاستقرار





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أهمية دور الإدارة الأهلية فى دعم الاستقرار والامن والسلام بالبلاد.

وأثنى سيادته خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد ولاية شرق دارفور برئاسة العمده سليمان محمد حسبو، على الدور المتعاظم الذي تضطلع به الادارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي باعتبارها واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الوفد في تصريح صحفى، ان الوفد يضم جميع مكونات الولاية والادارات الاهلية من القبائل المختلفة.

واوضح العمده سليمان، ان اللقاء إستعرض قضايا الولاية ممثلة في مشكلة الحدود مع دولة جنوب السودان وولاية غرب كردفان، الي جانب قضايا المياة والتعليم َونصيب الولاية من البترول.

وأشار إلى وقوف اهل الولاية مع القيادة السياسية بالبلاد ودعمهم الحوار السوداني السوداني المفضي إلى التحول الديمقراطى، مؤكدا قدرة الشعب السوداني على حل الخلافات وتجاوز صعوبات المرحلة.

ودعا العمدة سليمان إلى ضرورة المشاركة الفعالة لأبناء الولاية في السلطة َوالجهاز السياسي نسبة لتأخرها في التنمية عن بقية الولايات.

وكالة سونا