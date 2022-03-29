عالمية
رد ملجم من وزير الطاقة السعودي على سؤال ما إذا كانت إدارة بايدن قد تخلت عن السعودية
أثار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الإعجاب خلال مشاركته في قمة الحكومات بدبي اليوم الثلاثاء، حيث رد على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن قد تخلت عن السعودية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لا أود أن أخوض بالسياسة ولكن خبرتي بالحكومة الممتدة لـ39 عامًا تمكنني من القول “أهمل السؤال وركز على الجمهور”.
مزمز
تعليق واحد
شكلها السعودية ادركت ضرورة الالتعاد عن امريكا التي سوف تسقط قريبا والاستقلالية والتنسبق العربى والاسلامي ضرورة.
السعودية دولة كبيرة ليتها تستقل وتقود سياسة المنطقة ونحل مشاكلها بدل السير وراء تجار الحروب الغربيين