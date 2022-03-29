اقالة مديرة جامعة الخرطوم من منصبها وتعيين مدراء جدد للجامعات الحكومية
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يصدر قراراً بتعيين مدراء جامعات
الخرطوم ٢٩-٣-٢٠٢٢م
أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتعيين مدراء جامعات من الآتية أسماءهم:
١-بروفسير عمادالدين الأمين الطاهر عرديب مديرا جامعة الخرطوم
٢-بروفسير عيسى بشير محمد الطيب مديرا لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
٣-بروفسير مصطفى يوسف محمد عبدالله مديرا لجامعة الزعيم الأزهري
٤-بروفسير حاتم رحمة الله محمد مديرا لجامعة بحري
٥-بروفسير الفاتح الحبر عمر أحمد مديرا لجامعة أمدرمان الإسلامية
٦-بروفسير سر الختم عثمان الأمين مديرا لجامعة القرآن الكريم
٧-بروفسير الهادي ادم محمد إبراهيم مديرا لجامعة النيلين
٨-بروفسير عبدالخالق عمر رحمة الله مديرا للجامعة المفتوحة
٩-د.أحمد عبدالقادر أحمد أدم مديرا للجامعة التكنولوجية
١٠-بروفسير صلاح الدين محمد العربي مديرا لجامعة الجزيرة
١١-بروفسير محمود يعقوب محمود مديرا لجامعة البطانة
١٢-بروفسير عبدالرحمن أحمد محمد مديرا لجامعة سنار
١٣-بروفسير محمد المهدي أحمد البخاري مديرا لجامعة الإمام المهدي
١٤-بروفسير عمر حسن حسين مديرا لجامعة النيل الأزرق
١٥-بروفسير عبدالله محمد عبدالله مديرا لجامعة كردفان الأبيض
١٦-بروفسير سيد علي فضل المولى مديرا لجامعة غرب كردفان
١٧-بروفسير الصادق بليلو إبراهيم مديرا لجامعة السلام
١٨-بروفسير محمد دفع الله أحمد خوجلي مديرا لجامعة الدلنج
١٩-بروفسير الجيلاني علي الأمين العربي مديرا لجامعة الفاشر
٢٠-بروفسير محمد علي الحاج علوبة مديرا لجامعة نيالا
٢١-بروفسير الطيب علي أحمد مديرا لجامعة الجنينة
٢٢-د.محمد إسحاق هارون مديرا لجامعة زالنجي
٢٣-بروفسير إبراهيم محمد الفكي مديرا لجامعة وادي النيل
٢٤-د.حسن عوض الكريم علي أحمد مديرا لجامعة شندي
٢٥-بروفسير كمال الدين الحاج الحسين مديرا لجامعة عبداللطيف الحمد
٢٦-د.الوليد مصطفى إبراهيم موسى مديرا لجامعة دنقلا
٢٧-بروفسير إبتسام الطيب الجاك مديرة لجامعة القضارف
٢٨-بروفسير أماني عبدالمعروف بشير مديرة لجامعة كسلا
٢٩-د.عبدالقادر بدوي محمد مديرا لجامعة البحر الأحمر
٣٠-بروفسير صلاح قاسم. أحمد محمد مديرا لجامعة السودان التقانية .
رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بتعيين نواب مدراء لعدد من الجامعات
الخرطوم ٢٩-٣-٢٠٢٢م
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم قرارا قضى بتعيين نواب مدراء جامعات من الأتية أسماءهم:
١-بروفسير أحمد مضوي موسى نائبا لمدير جامعة الخرطوم
٢- بروفسير عبدالعظيم سليمان المهل نائبا لمدير جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا
٣-د.شرف عزالدين شقدي نائبا لمدير جامعة الزعيم الأزهري
٤-د.المأمون هارون عثمان نائبا لمدير جامعة بحري
٥-بروفسير طارق حسن إبن عوف نائبا لمدير جامعة أمدرمان الإسلامية
٦-د.مبارك إبراهيم التيجاني نائبا لمدير جامعة القرآن الكريم
٧-بروفسير خالد عبدالرحمن السيد نائبا لمدير جامعة النيلين
٨-بروفسير معتصم أحمد عبدالمولى نائبا لمدير جامعة الجزيرة
٩-د.الأمين الطيب الطاهر نائبا لمدير جامعة وادي النيل