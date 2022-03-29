اقالة مديرة جامعة الخرطوم من منصبها وتعيين مدراء جدد للجامعات الحكومية





رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يصدر قراراً بتعيين مدراء جامعات

الخرطوم ٢٩-٣-٢٠٢٢م

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتعيين مدراء جامعات من الآتية أسماءهم:

١-بروفسير عمادالدين الأمين الطاهر عرديب مديرا جامعة الخرطوم

٢-بروفسير عيسى بشير محمد الطيب مديرا لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

٣-بروفسير مصطفى يوسف محمد عبدالله مديرا لجامعة الزعيم الأزهري

٤-بروفسير حاتم رحمة الله محمد مديرا لجامعة بحري

٥-بروفسير الفاتح الحبر عمر أحمد مديرا لجامعة أمدرمان الإسلامية

٦-بروفسير سر الختم عثمان الأمين مديرا لجامعة القرآن الكريم

٧-بروفسير الهادي ادم محمد إبراهيم مديرا لجامعة النيلين

٨-بروفسير عبدالخالق عمر رحمة الله مديرا للجامعة المفتوحة

٩-د.أحمد عبدالقادر أحمد أدم مديرا للجامعة التكنولوجية

١٠-بروفسير صلاح الدين محمد العربي مديرا لجامعة الجزيرة

١١-بروفسير محمود يعقوب محمود مديرا لجامعة البطانة

١٢-بروفسير عبدالرحمن أحمد محمد مديرا لجامعة سنار

١٣-بروفسير محمد المهدي أحمد البخاري مديرا لجامعة الإمام المهدي

١٤-بروفسير عمر حسن حسين مديرا لجامعة النيل الأزرق

١٥-بروفسير عبدالله محمد عبدالله مديرا لجامعة كردفان الأبيض

١٦-بروفسير سيد علي فضل المولى مديرا لجامعة غرب كردفان

١٧-بروفسير الصادق بليلو إبراهيم مديرا لجامعة السلام

١٨-بروفسير محمد دفع الله أحمد خوجلي مديرا لجامعة الدلنج

١٩-بروفسير الجيلاني علي الأمين العربي مديرا لجامعة الفاشر

٢٠-بروفسير محمد علي الحاج علوبة مديرا لجامعة نيالا

٢١-بروفسير الطيب علي أحمد مديرا لجامعة الجنينة

٢٢-د.محمد إسحاق هارون مديرا لجامعة زالنجي

٢٣-بروفسير إبراهيم محمد الفكي مديرا لجامعة وادي النيل

٢٤-د.حسن عوض الكريم علي أحمد مديرا لجامعة شندي

٢٥-بروفسير كمال الدين الحاج الحسين مديرا لجامعة عبداللطيف الحمد

٢٦-د.الوليد مصطفى إبراهيم موسى مديرا لجامعة دنقلا

٢٧-بروفسير إبتسام الطيب الجاك مديرة لجامعة القضارف

٢٨-بروفسير أماني عبدالمعروف بشير مديرة لجامعة كسلا

٢٩-د.عبدالقادر بدوي محمد مديرا لجامعة البحر الأحمر

٣٠-بروفسير صلاح قاسم. أحمد محمد مديرا لجامعة السودان التقانية .

رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بتعيين نواب مدراء لعدد من الجامعات

الخرطوم ٢٩-٣-٢٠٢٢م

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم قرارا قضى بتعيين نواب مدراء جامعات من الأتية أسماءهم:

١-بروفسير أحمد مضوي موسى نائبا لمدير جامعة الخرطوم

٢- بروفسير عبدالعظيم سليمان المهل نائبا لمدير جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا

٣-د.شرف عزالدين شقدي نائبا لمدير جامعة الزعيم الأزهري

٤-د.المأمون هارون عثمان نائبا لمدير جامعة بحري

٥-بروفسير طارق حسن إبن عوف نائبا لمدير جامعة أمدرمان الإسلامية

٦-د.مبارك إبراهيم التيجاني نائبا لمدير جامعة القرآن الكريم

٧-بروفسير خالد عبدالرحمن السيد نائبا لمدير جامعة النيلين

٨-بروفسير معتصم أحمد عبدالمولى نائبا لمدير جامعة الجزيرة

٩-د.الأمين الطيب الطاهر نائبا لمدير جامعة وادي النيل