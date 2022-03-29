مبابي يدرس قبول عرض سان جيرمان





أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لا يستبعد تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، علمًا بأن هناك تقارير ربطته بالانتقال لريال مدريد.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يحاول بكافة الطرق تجديد عقد مبابي قبل توقيعه بشكل رسمي لريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن باريس سان جيرمان يسعى لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد قصير الأمد مع إغراء النجم الشاب براتب ضخم، ومشروع الفريق القابل للتطور وتحقيق الألقاب الهامة.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قدم لمبابي راتبًا خرافيًا، وعقدًا لمدة عامين، وهو ما جعل اللاعب يدرس الموافقة على هذا العرض.

وختمت بأن مبابي توصل لاتفاق بالفعل مع ريال مدريد، لكن هذا الأمر لا يمنع إمكانية تجديد عقده مع باريس.

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