الاعتقالات تطال عدداً من المُعلِّمين





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن اعتقال رئيس لجنة المُعلِّمين (أساس) بمحلية أم درمان ومدير الشؤون التعليمية السابق بالمحلية فيصل حسن بدر، ومحمد عبد الله عبد الكريم بمحلية بيضة ولاية غرب دارفور.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي، اليوم، إنّ السلطات المختصة، داهمت منزل فيصل حسن بدر منتصف الليل واقتادته إلى جهة غير معلومة. وأوضحت أنّه تمّ وضع محمد عبد الله عبد الكريم، رهن الاعتقال بقسم شرطة بيضة دون مواجهته بأيّ تهمةٍ أو بلاغٍ. وأشارت اللجنة إلى أنّ اعتقال فيصل حسن بدر، يعدّ محاولة يائسة لكسر الإضراب.

صحيفة الصيحة