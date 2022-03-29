عنان يُشيد بدور الشرطة في حماية الأنفس والممتلكات





أكد وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، اهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتفعيل الخُطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار لحماية أرواح وممتلكات المواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر لمنسوبي الشرطة، بجانب الالتزام باستخدام الحوسبة في كافة أعمال الشرطة لمزيدٍ من التجويد والتطوير وتهيئة بيئة العمل الشرطية.

وأوضح عنان لدى مخاطبته برئاسة هيئة الإمداد اليوم، منسوبي إدارات هيئة الإمداد من ضباط وضباط صف وجنود بحضور أعضاء هيئتي الإدارة والقيادة، أن هيئة الإمداد تعتبر روح الشرطة لما تقوم به من أدوار كبيرة ومتعاظمة في توفير كثير من مُتطلبات إدارات الشرطة بهِمّة عالية، داعياً إلى مزيد من التجويد بالاستمرار في استخدام التقنية في كافة اعمال الشرطة تسهيلاً وراحةً للمواطنين، مُشيداً بأداء منسوبي قوات الشرطة في المحافظة على استقرار البلاد وبالدور المتعاظم لشرطة ولاية الخرطوم في حماية الأنفس والممتلكات وحفظ مكتسبات الوطن والتي تسعى من خلالها لبث أمن وطمأنينة المُواطن.

صحيفة الصيحة