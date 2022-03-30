توقف قسم جراحة الأطفال بمستشفى أم درمان لأكثر من شهرين





كشف مدير قسم جراحة الأطفال بمستشفى أم درمان التعليمي حمزة عوض الكريم، عن توقف القسم منذ أكثر من شهرين نتيجة لعدم توافر الكادر الطبي والمعدات الطبية.

وقال حمزة في سياق تحقيق لـ(الصيحة) يُنشر لاحقاً “يحتاج القسم لأكثر من 18 طبيباً عمومياً واختصاصي جراحة”، وقال إن الأطباء تركوا العمل بعد أن فشل إضرابهم في الوصول لحل مع إدارة المستشفى والوزارة في قضية ضعف الأجور، حيث يتقاضى الطبيب 6 آلاف جنية فقط بعد عمل 24 ساعة. وأضاف “إنه يُدير القسم منذ العام 2014م دون أن يتم تسكينه في وظيفة رسمية، ويعمل متعاوناً براتب ضعيف يخرج من خزينة المستشفى، ويجري القسم 20 عملية يومياً ما بين عمليات باردة ومستعجلة مع وجود 18 سريراً فقط”، وتابع “إن الإدارة لديها مصلحة من ذلك الإغلاق وزيادة الاستثمار لمستشفى البقعة التخصصي بعد تحويل كافة الحالات إليه”.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة