سياسية
تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية الخميس
أطلق تجمع المهنيين، دعواته للخروج في مليونية الخميس 31 مارس الجاري.
وشدد التجمع في بيان، على انخراط (الثوار) في المليونية يوم الخميس، ونشر التجمع على حساباته هذه الدعوات، تحت شعار (لن نتكئ ما لم هذا الوطن ينجم).
صحيفة الصيحة
4 تعليقات
جناح ام جكو واللا جناح التاني، جناح الاصم واللا حسن فارووق
اصبح التظاهر ظاهرة مملة وسمجة واسلوب مرفوض في الشارع
تجاوروا مع بعض وفكروا في مستقبل البلاد بحكمة واتركوا حركات اليسار واحزاب الشنات التي تقود الفتن.
اتركوا التغكير في الكراسي والسلطة وفكروا في مستقبل ابناءنا وابناؤكم ولن يتحقق حلم التنمية الا بالوفاق والتنازل
شعاركم الصاح يارمتاله .. لن نجلس مادام هذا الوطن لم يعطينا كراسى …
انتولسة قاعدين ياعطالة يابطالة!
المفروض اقبضوكم اودوكم الفشقة
تزرعوا بدل الهوس حقكم دا وتعرف
الاتكاء كويس هناك