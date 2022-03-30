تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية الخميس





أطلق تجمع المهنيين، دعواته للخروج في مليونية الخميس 31 مارس الجاري.

وشدد التجمع في بيان، على انخراط (الثوار) في المليونية يوم الخميس، ونشر التجمع على حساباته هذه الدعوات، تحت شعار (لن نتكئ ما لم هذا الوطن ينجم).

صحيفة الصيحة